شولتس: بوتين لن يملي شروط السلام مع أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس أن روسيا لن تربح حربها في أوكرانيا وأنه لا يمكن أن يملي الرئيس فلاديمير بوتين شروط أي اتفاق للسلام.

وتحاول القوات الروسية انتزاع السيطرة الكاملة على منطقة دونباس الشرقية وتقدمت أيضا في الجنوب على الرغم من المقاومة الأوكرانية الشديدة، وذلك بعد فشلها في الاستيلاء على العاصمة كييف أو مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد في حربها المستمرة منذ ثلاثة أشهر في أوكرانيا.

وقال شولتس في كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري "بوتين يجب ألا ينتصر في حربه وأنا مقتنع بأنه لن ينتصر... يبدو أن الاستيلاء على أوكرانيا بأكملها أمر بعيد المنال الآن عما كان عليه في بداية الحرب".

وعلى الرغم من أن البعض اقترح أن تتفاوض أوكرانيا مع بوتين وتفكر في التنازل عن أراض يرفض شولتس فكرة السماح لبوتين بإملاء شروط أي اتفاق.

وأضاف شولتس "لن يكون هناك سلام مفروض... لن تقبل اوكرانيا هذا ولن نقبله نحن".

وقال إنه من المرجح أن يتفاوض بوتين بجدية فقط إذا ما سلم بأنه لن يكسب الحرب مما يجعل استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا أمرا ضروريا.

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