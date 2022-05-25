بوتين يأمر بزيادة رواتب الجنود الروس في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة رواتب الجنود الروس الذين يحاربون في أوكرانيا.

وبرَّر بوتين القرار بقوله إن رواتب الأفراد العسكريين المتمركزين في الخارج مرتبطة بتحرك سوق صرف العملات الأجنبية، وأن الدولار يتراجع حاليا أمام الروبل، وفقاً لما ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء.

ولم يتضح في البداية بالتحديد المبلغ الذي سيتقاضاه الجنود.

كان الرئيس الروسي قد وقع، اليوم، مرسوماً يسهل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لأهالي منطقتي زابوريجيا وخيرسون جنوبي أوكرانيا.

ولا يُشترط على مقدمي الطلبات أن يكونوا قد أقاموا في روسيا، ولا تقديم ما يثبت حيازتهم للأموال الكافية أو نجاحهم في امتحان للغة الروسية.

من جانبها، قالت كييف إن خطة منح جوازات سفر روسية «انتهاك صارخ» للسيادة الأوكرانية.

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