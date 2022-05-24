الفيضانات تودي بحياة 25 شخصاً وتشرد الآلاف في الهند

المصدر: رويترز

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أكد مسؤولون اليوم الثلاثاء أن الفيضانات والانهيارات الأرضية في ولاية آسام بشمال شرق الهند أودت بحياة ما لا يقل عن 25 شخصا وأدت لتشريد أكثر من 650 ألفا في الأيام العشرة الماضية.

وفاضت مياه نهر براهمابوترا، أحد أكبر الأنهار في العالم والذي يتدفق من التبت إلى الهند وصولا إلى بنغلادش، على ضفافه في ولاية آسام وأغرقت أكثر من 1800 قرية في 26 منطقة هذا الشهر.

وقال بيجوش هازاريكا وزير الموارد المائية في الولاية "لقي 20 شخصا حتفهم في حوادث غرق منفصلة وخمسة آخرون في انهيارات أرضية في الأيام العشرة الماضية"، مضيفا أن منسوب المياه ينحسر.

ودُمرت أجزاء من شبكة السكك الحديدية. وغمرت مياه الفيضانات طرقا ومنازل ومباني في أجزاء من الولاية.

وأقامت السلطات 366 مخيما للإغاثة في 20 منطقة ووفرت مأوى مؤقتا لأكثر من 95 ألفا من السكان.

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