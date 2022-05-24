باكستان.. القبض على المئات من أعضاء حزب رئيس الوزراء السابق خان

المصدر: د ب أ

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ألقت الشرطة الباكستانية القبض على المئات من أعضاء حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، لإحباط احتجاجهم المخطط الذي يهدف للإطاحة بالحكومة الجديدة.

وقال فؤاد شاودهري، أقرب مساعدي خان ووزير الإعلام سابقا، "الشرطة داهمت منازل أكثر من 1100 من الأعضاء والقيادات بعد منتصف الليل".

وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على أكثر من 400 من أعضاء وقادة الحزب .

وقتل رجل شرطة في مدينة لاهور خلال مداهمة لمقر أحد قادة الحزب.

ودفعت الواقعة حكومة البنجاب لفرض قانون يحظر تجمع أربعة أشخاص أو أكثر.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من مطالبة خان لأنصاره بالتجمع في إسلام آباد غدا 25 مايو الجاري والاحتجاج لحين حل البرلمان والإعلان عن إجراء انتخابات جديدة.



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