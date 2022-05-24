غموض استراتيجي .. بايدن: سياستنا تجاه تايوان لم تتغير

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان لا تزال دون تغيير، وذلك بعد تصريحاته السابقة التي أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن تتحول من سياستها طويلة الأمد المتمثلة في الحفاظ على موقف غامض.

ورد بايدن بـ "لا" عندما سئل عما إذا كانت سياسة الغموض الاستراتيجي تجاه تايوان قد تغيرت، وذلك خلال جلسة تصوير في ختام اجتماع قمة "كواد" في طوكيو، حسبما أفادت وكالة كيودو للأنباء.

وقال بايدن ردا على سؤال آخر حول ما إذا كان سيتم إرسال قوات أمريكية إلى تايوان إذا غزتها الصين: "لم تتغير السياسة على الإطلاق. لقد ذكرت ذلك عندما أدليت ببياني أمس".

وقال بايدن أمس الاثنين إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن تايوان إذا حاولت الصين الاستيلاء على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي بالقوة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للانخراط عسكريا في حالة طوارئ في تايوان، قال بايدن في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو "نعم. هذا هو الالتزام الذي قطعناه".

وقوبلت تصريحاته بمعارضة شديدة من الصين التي تعتبر تايوان إقليما متمردا يجب إعادة توحيده مع البر الرئيسي بالقوة إذا لزم الأمر.

وقال بايدن أيضا إن السياسة الأمريكية لم تتغير على الإطلاق مع التزامها بدعم السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

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