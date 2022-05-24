"برودكوم" للرقائق تعرض شراء "في.إم وير" للحوسبة السحابية مقابل 60 مليار دولار

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية "برودكوم" تجري محادثات لشراء شركة الحوسبة السحابية الأمريكية "في.إم وير". مقابل نحو 60 مليار دولار.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن المصادر القول إن الشركتين تستهدفان الإعلان عن الصفقة التي سيتم سداد ثمنها نقدا وفي صورة أسهم بسعر حوالي 140 دولارا للسهم الواحد من أسهم في.إم.وير يوم الخميس المقبل، إذا لم تنهار المحادثات بشكل مفاجئ.

وأضافت المصادر أنه لم يتم الاتفاق نهائيا على السعر الذي قد يزيد أو يقل عن 140 دولارا للسهم.

كانت القيمة السوقية لشركة "في.إم وير " حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة وقبل الكشف عن الصفقة 40 مليار دولار، فيما بلغت قيمة "برودكوم" ومقرها مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية حوالي 222 مليار دولار.

وارتفع سعر سهم في.إم.وير أمس بمقدار 72ر23 دولار أي بنسبة 78ر24% إلى 43ر119 دولار في ختام تعاملات أمس بعد الكشف عن الصفقة.

تأتي هذه المحادثات بعد نحو ستة أشهر من بيع شركة الكمبيوتر الأمريكية العملاقة "ديل تكنولوجيز" حصتها البالغة 81% من أسهم "في.إم وير".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز