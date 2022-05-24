زيلينسكي يقول إنه مستعد للقاء مع بوتين لإنهاء الحرب

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين إنه مستعد للقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث قضية واحدة هي إنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي، مخاطبا المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عبر رابط بالفيديو، إن ترتيب أي نوع من المحادثات مع روسيا صار أكثر صعوبة في ضوء ما قال إنه دلائل على إساءة معاملة الروس للمدنيين في المناطق التي سيطروا عليها.

وأضاف أن أية فكرة عن استعادة شبه جزيرة القرم بالقوة، والتي ضمتها روسيا في العام 2014، ستؤدي إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى والمصابين.

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