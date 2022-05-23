روسيا تقصف شرق أوكرانيا مع احتدام معركة دونباس

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت غارات جوية وهجمات بالمدفعية على عشرات الأهداف في شرق أوكرانيا فيما تحاول وحداتها البرية تطويق مدينة سيفيرودونيتسك في منطقة دونباس.

وأضافت الوزارة أن القوات الجوية الروسية قصفت في شرق أوكرانيا أربعة مراكز للقيادة ونقطة اتصالات ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات و 87 منطقة لتجمع القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية بالإضافة إلى سبعة مستودعات للذخيرة.

وقالت وزارة الدفاع إن المدفعية الروسية أصابت 73 نقطة قيادة و 578 منطقة تجمعت فيها القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، فضلا عن 37 وحدة مدفعية. وذكرت روسيا أنها أسقطت ثلاث طائرات أوكرانية من طراز سوخوي-25.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن صواريخ طويلة المدى أطلقت من البحر أصابت أسلحة أوكرانية في محطة سكة حديد مالين في غرب أوكرانيا أثناء نقلها إلى الشرق.

وذكر مراسل للتلفزيون الروسي الرسمي على تيليجرام أن القوات الموالية لروسيا وصلت بالفعل إلى ضواحي سيفيرودونيتسك.

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