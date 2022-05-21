رئيس الوزراء الأسترالي الجديد يتعهد بتحقيق الوحدة في البلاد

المصدر: رويترز

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أكد زعيم حزب العمال أنتوني ألبانيز، الذي قاد حزبه للفوز في انتخابات أستراليا اليوم السبت بعد تسع سنوات من المعارضة، إنه يريد توحيد الأستراليين.

وأضاف ألبانيز للصحفيين، في أول تصريح له أثناء مغادرته منزله مساء اليوم لحضور احتفال حزب العمال في سيدني "أريد أن أوحد البلاد".

وقال "أعتقد أن الناس يريدون الاتحاد وتحقيق مصلحتنا المشتركة والهدف المشترك. أعتقد أن الناس عاشوا الكثير من الانقسام وكفى، وما يريدونه هو أن يتحدوا كأمة وأنا أعتزم قيادة ذلك".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون إنه اتصل بألبانيز للإقرار بهزيمته في انتخابات السبت وتهنئته بالفوز.

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