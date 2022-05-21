رئيس فنلندا: أجريت مكالمة صريحة ومباشرة مع أردوغان

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الفنلندي سولي نينيستو اليوم السبت أنه أجرى محادثات "صريحة ومباشرة" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة سعي فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وشكك أردوغان علانية فيما إذا كان ينبغي السماح لفنلندا والسويد بالانضمام إلى التحالف العسكري.

وكتب نينيستو على تويتر بعد المكالمة "أوضحت أن فنلندا وتركيا الحليفتين في حلف شمال الأطلسي ستلتزمان بأمن بعضهما البعض، وبالتالي ستزداد علاقتنا قوة".

وأضاف "تدين فنلندا الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره. نواصل الحوار الوثيق".

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