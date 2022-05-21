رئيس وزراء أستراليا يقر بهزيمته في الانتخابات العامة

المصدر: رويترز

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اعترف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بهزيمته في الانتخابات العامة اليوم السبت وقال إنه على الرغم من عدم الانتهاء من فرز الأصوات فمن المرجح على ما يبدو أن يشكل حزب العمال المعارض حكومة.

وقال موريسون في كلمة تلفزيونية في سيدني "الليلة تحدثت إلى زعيم المعارضة ورئيس الوزراء المقبل أنتوني ألبانيز وهنأته على فوزه في الانتخابات".

وأضاف موريسون أنه سيتنحى عن رئاسة الحزب الليبرالي.

وينهي هذا الاعتراف فترة حكم تحالف موريسون المحافظ التي استمرت ثماني سنوات وتسعة أشهر. وأصبح موريسون رئيسا للوزراء في عام 2018 بعد عدة تغييرات في القيادة.

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