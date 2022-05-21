روسيا تصنف منتقدي الكرملين كاسباروف وخودوروفسكي "عميلين أجنبيين"

المصدر: د ب أ

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صنفت روسيا منتقدي الكرملين ميخائيل خودوروفسكي وبطل العالم السابق في الشطرنج جاري كاسباروف على أنهما "عميلان أجنبيان"، وهو تصنيف أطلقته موسكو سابقا على الأفراد والمنظمات التي تعارض الحكومة.

وذكرت وكالة أنباء تاس الحكومية مساء الجمعة إنه تمت إضافة الرجلين إلى قائمة خاصة بوزارة العدل، مشيرة إلى أنهما شاركا في أنشطة سياسية ويتلقيان التمويل من كييف وواشنطن.

وتأتي هذه الخطوة بعدما انتقد كاسباروف مؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي الشهر الماضي، صنف القضاء الروسي مؤسسة "خودوروفسكي فونداشن" المسجلة في بريطانيا بأنها "غير مرغوب فيها"، وفرض حظرا على كل أنشطتها.

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