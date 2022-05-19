إطلاق أعيرة نارية على مدرسة بشمال ألمانيا وإصابة سيدة

المصدر: د ب أ

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أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس أنه تم إطلاق أعيرة نارية على مدرسة ثانوية في مدينة بريمرهان بشمال البلاد.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن سيدة أصيبت جراء ذلك، وتم نقلها إلى المستشفى.

ولكن لم يتضح في البداية إذا ما كان هناك خطر على حياة المصابة أم لا.

وأضافت الشرطة أنه تم توقيف الجاني بعد الواقعة، إلا أنه لم يتم إعلان أية تفاصيل أخرى حتى الآن.

وكانت قوات الشرطة توجهت إلى موقع الجريمة وطلبت من المواطنين تجنب الموقع والشوارع المحيطة. وقامت قوات خاصة بتفتيش المدرسة.

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