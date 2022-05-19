السلطات الروسية: قتيل و3 جرحى في قصف أوكراني لقرية روسية

المصدر: د ب أ

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أعلنت السلطات الروسية صباح اليوم الخميس مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين جراء قصف أوكراني طال قرية غربي روسيا.

وقال حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت في بيان له اليوم الخميس: "هجوم آخر للعدو فجر اليوم على قرية تيتكينو، انتهى للأسف بمأساة. في الوقت الحالي، هناك معلومات عن مقتل مدني واحد على الأقل"، بحسب قناة "آر تي" الروسية.

وأوضح الحاكم أن القتيل هو سائق شاحنة أوصل مواد خام إلى مصنع محلي تعرض لعدة ضربات من الجانب الأوكراني، مضيفا أن هناك جرحى أيضا جراء القصف ويتم تقديم الرعاية الطبية لهم.

وأشار ستاروفويت إلى أن الجهود جارية لإخماد حريق اندلع بعد القصف الذي ألحق أضرارا بعدد من المنازل في القرية. وأضاف أن هناك تقارير عن وجود قذائف لم تنفجر، وأن متخصصين يعملون في الموقع لجمع البيانات حول الهجوم.

وكان حاكم كورسك أفاد مساء أمس بتعرض قريتين حدوديتين بما فيهما تيوتكينو، لقصف أوكراني دون سقوط إصابات.

وبحسب "آر تي"، فإن ما حدث اليوم هو المرة الثانية التي يقتل فيها مدني جراء عمليات قصف تتعرض لها مناطق في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا حيث تواصل موسكو حربها.

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