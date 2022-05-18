روسيا: استسلام 959 مقاتلا أوكرانيا من آزوفستال حتى الآن

المصدر: رويترز

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أعلنت روسيا اليوم الأربعاء استسلام 959 مقاتلا أوكرانيا في المجمل بينهم 80 جريحا منذ يوم الاثنين من المخابئ والأنفاق التي كانوا يتحصنون بها أسفل مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن 694 مقاتلا أوكرانيا منهم أفراد من كتيبة آزوف العسكرية استسلموا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينهم 29 جريحا.

وفي آخر تحديث لما تسميه موسكو عمليتها العسكرية الخاصة، قالت الوزارة إن روسيا قصفت أيضا شرق أوكرانيا بالصواريخ وذلك في سوليدار بمنطقة دونيتسك.

وأضافت الوزارة أن روسيا استهدفت أيضا مرتزقة أجانب ودمرت طائرات أوكرانية من طراز سوخوي سو-24 وترسانات وأنظمة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات.

وتابعت الوزارة قائلة إن روسيا قصفت بالصواريخ والمدفعية 76 نقطة مراقبة و421 نقطة للقوات والمدفعية، منها 147 قطعة مدفعية ومورتر.

وذكرت أن روسيا قصفت بطارية أوكرانية لمدافع الهاوتزر من طراز إم777 عيار 155 ملم تصنعها الولايات المتحدة.

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