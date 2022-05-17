مقتل 9 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز قرب سوق بنيجيريا

المصدر: رويترز

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قالت خدمة الطوارئ وشهود إن تسعة لقوا حتفهم بعد أن أدى انفجار أسطوانة غاز إلى انهيار مبنى قريب من سوق شعبية في ولاية كانو بشمال نيجيريا اليوم الثلاثاء.

وقال مصطفى حبيب أحمد، رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، إن أسطوانة الغاز كانت في ورشة لحام عندما انفجرت، مما أفضى إلى مقتل تسعة.

وانتشل عمال الطوارئ الجثث من تحت الأنقاض خلال عملية بحث وإنقاذ.

وقال شهود إن الآباء في مدرسة قريبة هرعوا لإخراج أطفالهم بعد سماعهم نبأ الانفجار. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين تلاميذ المدرسة.

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