مجلس الشيوخ الأمريكي بصدد الموافقة على مساعدات لأوكرانيا قيمتها 40 مليار دولار

المصدر: رويترز

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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين عن منح أوكرانيا مساعدات إضافية قيمتها 40 مليار دولار لدعمها في الحرب ضد روسيا، مما يمهد المجال لتصويت محتمل على مشروع القرار في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

يأتي هذا بعد تعطل المساعدات العسكرية والإنسانية بسبب معارضة أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

وتم التصويت بتأييد 81 مقابل اعتراض 11 وهو الأول من ثلاث جولات تصويت إجراءية محتملة تمهد الطريق نحو تمرير مجلس الشيوخ التمويل الذي طلبته إدارة الرئيس جو بايدن للحفاظ على استمرارية المساعدات إلى حكومة كييف بعد قرابة ثلاثة شهور على بدء الحرب.

ووافق مجلس النواب على المساعدات في العاشر من مايو، لكن القرار تعثر في مجلس الشيوخ بعد رفض السيناتور الجمهوري راند بول السماح بتصويت سريع عليه. وعلى الرغم من الأغلبية الديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب فإن قواعد مجلس الشيوخ تنص على ضرورة التصويت بالإجماع للانتقال سريعا إلى التصويت النهائي على معظم القرارات.

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