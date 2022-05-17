القوات الجوية الأمريكية تعلن أنها اختبرت بنجاح سلاحاً فرط صوتي

المصدر: رويترز

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قالت القوات الجوية الأمريكية يوم الاثنين إنها اختبرت بنجاح سلاحا فرط صوتي يطير بسرعة تفوق سرعة الصوت خمس مرات.

وأضافت في بيان أن الاختبار أجري يوم السبت قبالة ساحل كاليفورنيا الجنوبي حيث أطلقت قاذفة قنابل من طراز بي-52 سلاح استجابة سريعة يطلق من الجو.

والولايات المتحدة ليست البلد الوحيد الذي يطور أسلحة فرط صوتية التي تزيد سرعتها وقدرتها على المناورة صعوبة رصدها واعتراضها.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن روسيا أطلقت صواريخ فرط صوتية على أهداف في أوكرانيا، في حين اختبرت الصين أسلحة فرط صوتية.

ونفت وزارة الخارجية الصينية في أكتوبر إجراء اختبار أسلحة.

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