مقتل 27 شخصاً في حريق بالعاصمة الهندية

المصدر: د ب أ

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اعتقلت الشرطة الهندية في نيودلهي أمس السبت شخصين يشتبه في انتهاكهما لقواعد السلامة من الحريق، بعد مقتل 27 شخصا على الأقل في حريق ضخم في مبنى بالمدينة.

وقال أتال جارج، رئيس جهاز الإطفاء في دلهي للصحفيين، إن 12 آخرين أصيبوا في الحريق الذي اندلع في مبنى مكون من أربعة طوابق في منطقة "موندكا" في الضواحي الغربية بالمدينة مساء أول أمس الجمعة.

وأضاف جارج أن الحريق اندلع من الطابق الأول، الذي يضم شركة تصنع كاميرات مراقبة أمنية وانتشر إلى طوابق أخرى.

وذكر رئيس وزراء دلهي ارفيند كيجريوال الذي زار الموقع اليوم السبت أن الشرطة اعتقلت شقيقين وهما مالكا الشركة. وهرب صاحب المبنى.

وذكر جارج أن المبنى لم يكن قد حصل على تصاريح سلامة من إدارة الإطفاء ولم يكن مجهزا بمعدات السلامة من الحرائق.

وأضاف أن مواد بلاستيكية تستخدم في صناعة المعدات وكرتون التغليف تسببت في انتشار الحريق على نطاق واسع ، تستخدم في تصنيع المعدات والكرتون للتغليف.

وذكر مسؤولون أنه تم إنقاذ 50 شخصا على الأقل من المبنى في عمليات الليلة الماضية.

وقدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه وأعلنت السلطات عن تعويض لأسر الضحايا.

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