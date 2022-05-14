روسيا تحذر: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يعني نهايته

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو اليوم السبت عن قناعة موسكو بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تفكك هذا التكتل.

ونقلت قناة"آر تي عربية" عن جروشكو قوله في تصريحات صحفية اليوم: "إذا ضم الاتحاد الأوروبي بالفعل هذه الدولة حيث تسود التشكيلات النازية والإيديولوجيا النازية المتناقضة مع القيم الأوروبية، فإن ذلك سيعني نهاية الاتحاد الأوروبي".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن "دور أوروبا في التجارة الدولية ينخفض، وأن مراكز النفوذ الاقتصادي والسياسي تنتقل نحو الشرق".

وأضاف: "إذا لم يهتم الاتحاد الأوروبي بروسيا كشريك اقتصادي، فإن موسكو ستتصرف عقلانيا، انطلاقا من الواقع الجديد".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز