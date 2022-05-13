الاتحاد الأوروبي يخصص 500 مليون يورو أخرى لتوريد أسلحة لأوكرانيا

المصدر: د ب أ

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يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم 500 مليون يورو إضافية لتوريد أسلحة ومعدات إلى القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل اليوم الجمعة على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في مدينة فانجلز الألمانية.

وتزيد بذلك الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى ملياري يورو.

وتمت الموافقة بالفعل على حزمة أولى بقيمة 500 مليون يورو في نهاية فبراير الماضي، وتبعتها حزمتان أخريان في الأشهر اللاحقة. ووفقا لمعلومات الاتحاد الأوروبي، ستُستخدم الأموال في تمويل معدات الحماية الشخصية والوقود وأيضا أسلحة الدفاع.

وقال بوريل اليوم الجمعة إن الدفعة الجديدة من شأنها إعطاء دفعة جديدة الآن، مضيفا أنه من المخطط إنفاق هذه الأموال على الأسلحة الثقيلة.

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