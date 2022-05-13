الأمم المتحدة: فرار أكثر من 6 ملايين أوكراني من بلادهم منذ بدء الحرب

المصدر: د ب أ

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قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الخميس إن أكثر من 6 ملايين أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في بلادهم.

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي خلال زيارته الأولى لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، إن "وتيرة النزوح، مصحوبة بأعداد ضخمة من الأفراد المتضررين، غير مسبوقة في أوروبا في الذاكرة الحديثة".

وأضاف: "تحدثت مع نساء وأطفال تضرروا بشدة جراء هذه الحرب".

وتابع: "بعد اضطرارهم إلى الفرار من مستويات عنف استثنائية، تركوا خلفهم منازلهم وفي كثير من الأحيان أسرهم، وتركوهم في صدمة. الاحتياجات الإنسانية ومتطلبات الحماية ضخمة، وفي تزايد. وهناك حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، ولكننا لا نستطيع بمفردنا أن نوفر ما يحتاجون له حقا، وهو السلام".

ويعبر معظم اللاجئين الأوكرانيين الحدود إلى بولندا، ويتجه آخرون إلى رومانيا والمجر ومولودوفا وسلوفاكيا ودول أوروبية أخرى. كما فر كثيرون إلى روسيا.

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