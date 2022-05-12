إصابات ونشوب حريق بعد انحراف طائرة ركاب صينية عن المدرج

المصدر: رويترز

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أفادت وسائل إعلام رسمية أن طائرة ركاب صينية انحرفت عن المدرج قبيل الإقلاع في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين صباح اليوم الخميس، مما تسبب في نشوب حريق ووقوع عدد من الإصابات.

وأغلق المطار أحد مدارجه الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش بحسب إشعار للطيارين لم يذكر السبب. ومن المقرر إعادة فتح المدرج الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش.

وأفاد موقع فلايت رادار 24 الإلكتروني بأن الطائرة التابعة للخطوط الجوية التبتية كانت في مرحلة الإقلاع وقتئذ. وأغلق المدرج بعد دقيقة واحدة من أحدث تعقب أجراه الموقع للطائرة.

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