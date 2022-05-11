روسيا تستدعي سفير بولندا بعد واقعة احتجاج في وارسو

المصدر: رويترز

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نقلت وكالة الأنباء البولندية التي تديرها الدولة عن وزير الخارجية زبيجنيو راو قوله اليوم الأربعاء إنه تم استدعاء السفير البولندي لدى روسيا إلى مقر وزارة الخارجية في موسكو بعد يومين من واقعة للتعبير عن الاحتجاج في وارسو استهدفت السفير الروسي لدى بولندا.

وتعرض السفير الروسي في بولندا للرش بمادة حمراء يوم الاثنين من قبل أشخاص يحتجون على الحرب في أوكرانيا أثناء توجهه لوضع الزهور على المقبرة العسكرية السوفيتية في وارسو احتفالا بالذكرى السابعة والسبعين للانتصار على ألمانيا النازية، مما أثار رد فعل غاضبا من موسكو.

ونقلت الوكالة عن راو قوله في مؤتمر صحفي "فيما يتعلق بعلاقاتنا مع روسيا الاتحادية، نعرف أنه تم استدعاء السفير البولندي لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية".

وقال راو إن السلطات البولندية نبهت السفير سيرجي أندريف من احتمال وقوع حادثة في حالة زيارته للمقبرة.

ونقلت الوكالة عنه القول "رغم ذلك، فإن ما حدث لا يغير بأي حال من الأحوال موقفنا بأن الممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية يستحقون الحماية... بغض النظر عن مدى شعورنا بالحاجة (للتعبير عن) الاختلاف مع سياسة الحكومة التي يمثلها هؤلاء الدبلوماسيون".

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