قصف روسي يلحق أضراراً بمستودع أوكراني لتخزين نترات الأمونيوم

المصدر: رويترز

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طلبت السلطات المحلية في مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا من السكان اليوم الأربعاء الحد من الخروج لأقل قدر ممكن وإغلاق نوافذ المنازل لأن القصف الروسي ألحق أضرارا بمستودع لتخزين نترات الأمونيوم في مكان قريب.

ويشيع استخدام نترات الأمونيوم كمصدر للنيتروجين لصناعة الأسمدة ويمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي إذا استنشق المرء كميات كبيرة منه. ولم تعلق روسيا على الفور على التقرير ولم يتسن لرويترز التحقق منه.

وقالت سلطات مدينة سلوفيانسك "نؤكد عدم وجود تهديد مباشر لحياة سكان سلوفيانسك"، مضيفة أن المستودع يقع في منطقة كراماتورسك.

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