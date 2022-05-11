وفاة ليونيد كرافتشوك أول رئيس لأوكرانيا وآخر الموقعين على حلّ الاتحاد السوفيتي

المصدر: د ب أ

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توفي ليونيد كرافتشوك، أول رئيس لأوكرانيا المستقلة، عن 88 عاما، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عن أسرته أمس الثلاثاء.

وكتب أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، في منشور عبر منصة تليغرام" إنه لخبر محزن وخسارة عظيمة".

وكان كرافتشوك رئيسا لمجلس السوفيت الأعلى لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية عندما انفصلت عن الاتحاد السوفيتي، وأصبح رئيسا بحكم الواقع للبلاد قبل انتخابه لهذا المنصب في ديسمبر 1991. وبعد بضعة أيام، التقى في ذلك الوقت مع رئيس روسيا، بوريس يلتسين، ورئيس بيلاروسيا، ستانيسلاف شوشكيفيتش، للتوقيع على الوثائق التي من شأنها حل الاتحاد السوفيتي.

وظل رئيسا للبلاد حتى العام 1994.

وتأتي أنباء وفاة كرافتشوك بعد أقل من أسبوع من وفاة شوشكيفيتش في بيلاروسيا، عن عمر يناهز 87 عاما. وتوفي يلتسين في العام 2007.

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