ديمقراطيو الكونغرس يقترحون تمويلاً إضافياً بنحو 40 مليار دولار لأوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال مصدران مطلعان أمس الاثنين إن الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي وافقوا على اقتراح بتقديم 39.8 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا، وهو ما يتجاوز ما طلبه الرئيس جو بايدن الشهر الماضي البالغ 33 مليار دولار.

وذكر المصدران أن مجلس النواب قد يصوت على الخطة اليوم الثلاثاء على أقرب تقدير.

وأضافا أن اقتراح تمويل إضافي متعلق بكوفيد-19، والذي أراد بعض الديمقراطيين دمجه مع مشروع قانون تمويل أوكرانيا الطارئ، سيتم النظر فيه بشكل منفصل الآن.

كان بايدن قد طلب في 28 أبريل من الكونغرس 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا، بما في ذلك أكثر من 20 مليار دولار مساعدات العسكرية.

وقال المصدران إن الاقتراح الجديد يشمل 3.4 مليار دولار إضافية للمساعدات العسكرية و 3.4 مليار دولار مساعدات إنسانية.

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