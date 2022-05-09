روسيا تدمر محطة رادار أمريكية الصنع في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها دمرت محطة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات بالقرب من بلدة زولوت الأوكرانية في شرق البلاد.

وقالت روسيا في وقت سابق إنها ستعتبر وسائل نقل حلف شمال الأطلسي المحملة بأسلحة في أوكرانيا أهدافا يجب تدميرها.

وقال الجيش الأوكراني اليوم الاثنين إن أربعة صواريخ عالية الدقة من طراز أونكس تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا وضربت منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي قوله اليوم الاثنين إن محادثات السلام مع أوكرانيا لم تتوقف وإنما تعقد عن بعد.

وتتهم موسكو كييف بتعطيل المحادثات واستغلال تقارير تتحدث عن فظائع ترتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا لتقويض المفاوضات. وتنفي روسيا استهداف المدنيين فيما تسميها "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

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