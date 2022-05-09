أوكرانيا تبدي صمودا في الاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية إن بلاده ستنتصر في حربها مع روسيا ولن تتخلى عن أي جزء من أراضيها.

وقال في خطبة مكتوبة "في يوم النصر على النازية، نقاتل من أجل نصر جديد. الطريق إليه صعب، لكن ليس لدينا شك في أننا سننتصر".

وتحتفل روسيا، كذلك بانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية. ويرأس الرئيس فلاديمير بوتين عرضا عسكريا يشمل دبابات وصواريخ باليستية عابرة للقارات في الميدان الأحمر بموسكو اليوم.

وقال زيلينسكي إن الأوكرانيين شعب حر قاتل للدفاع عن أرضه عدة مرات على مر التاريخ ولديه "مساره الخاص".

وقال "اليوم نخوض حربا على هذا المسار ولن نترك لأحد أي جزء من أراضينا... ولن نترك لأحد أي جزء من تاريخنا".

وتابع "نحن فخورون بأسلافنا الذين هزموا النازية بالتعاون مع دول أخرى من الحلفاء ضد هتلر. ولن نسمح لأحد بالاستيلاء على هذا النصر".

وأضاف "لا توجد قيود يمكنها تقييد أرواحنا الحرة. لا يوجد محتل يمكنه الاستيلاء على أراضينا الحرة. لا يوجد محتل يمكنه أن يحكم شعبنا الحر. عاجلا أو آجلا سننتصر".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز