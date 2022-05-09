الفلبينيون يدلون بأصواتهم اليوم لانتخاب رئيس جديد

المصدر: د ب أ

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فتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الفلبين أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة في البلاد، والتي ستشهد اختيار خليفة ليحل محل الرئيس الحالي رودريجو دوتيرتي.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، أن السيناتور السابق فرديناند "بونجبونج" ماركوس الابن، هو المرشح الأوفر حظا في السباق الرئاسي. وهو نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس، والذي تم الاطاحة به قبل 36 عاما .

وتحل نائبة الرئيس ليني روبريدو المركز الثاني بفارق كبير بينها وبين ماركوس الابن، إلا أن محللين أشاروا إلى أن روبريدو ربما تحظى بموجة عارمة من التأييد قد توقف مسعى ماركوس الابن للفوز في تنافس مشابه لما حدث بين الاثنين قبل ستة أعوام.

يشار إلى أن أكثر من 67 مليون فلبيني مسجل يحق لهم التصويت في الانتخابات لاختيار الرئيس ونائب الرئيس ونصف أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 24 عضوا وأكثر من 250 نائبا بالكونجرس وآلاف المسؤولين المحليين.

وانطلق التصويت في الساعة 6 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (2200 الأحد بتوقيت جرينتش) ويستمر حتى الساعة 7 مساء (1100 بتوقيت جرينتش)، ولكن اللجنة الانتخابية يمكن أن تمد ساعات التصويت إذا كان لا يزال هناك أشخاص ينتظرون التصويت خارج اللجان الانتخابية.

وتم وضع ضباط الشرطة والجنود في حالة تأهب قصوى من أجل الانتخابات، والتي في العادة يشوبها أعمال عنف وادعاءات بالتزوير.

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