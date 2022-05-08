رئيس ألمانيا: حرب أوكرانيا «فاصل تاريخي» يجبر الأوروبيين على رؤى مؤلمة

المصدر: د ب أ

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وصف الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الحرب في أوكرانيا بأنها "فاصل تاريخي" يُجبر الأوروبيين على رؤى مؤلمة، وأكد أنه تبين من هذه الحرب مدى ضرورة حماية الديمقراطية.

وقال شتاينماير اليوم الأحد خلال المؤتمر الاتحادي لاتحاد النقابات الألمانية بالعاصمة الألمانية برلين: "كنا على يقين تماما أن السلام والحرية والرخاء تعد أمورا بديهية".

وتابع: "هذه الحرب كشفت لنا بطريقة وحشية أنه يتعين علينا حماية ديمقراطيتنا والدفاع عنها، داخليا وخارجيا".

وأكد أنه يجب ألا يقتصر الدفاع عن الديمقراطية على مواعظ أيام الأحد فقط، وقال: "إننا بحاجة لقوات حديثة وجيش مسلح ألماني بشكل أفضل".

وأضاف الرئيس الألماني أن هناك حاجة أيضا لسياسة خارجية ودبلوماسية في المستقبل أيضا، واستدرك قائلا: "ولكن مَن يعول على الدبلوماسية والمفاوضات من أجل تجنب نزاعات مستقبلية،

يجب أن يعلم : أنه لا يمكن إجراء مفاوضات انطلاقا من موقف ضعف. التفاوض بنجاح لا يتم إلا من موقف قوة"، وشدد على ضرورة أن يكون هناك رغبة في امتلاك القوة وإظهارها.

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