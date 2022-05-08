بريطانيا: نشر قيادات عسكرية روسية رفيعة المستوى على الخطوط الأمامية في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأنه نظرا للصعوبات في القيادة والسيطرة والأداء المترنح للقوات الروسية على جبهات القتال في أوكرانيا جرى نشر قيادات عسكرية رفيعة المستوى على الخطوط الأمامية.

وأضاف التقييم أنه لم يتضح ما إذا كان وجود هؤلاء القادة على أرض المعارك قد قاد إلى تغيير المفهوم العملياتي.

وأشار التقييم إلى أن نشر القيادات على الخطوط الأمامية يعرضهم لمخاطر كبيرة، ما أدى إلى خسائر مرتفعة وغير متناسبة في صفوف الضباط الروس في هذا الصراع.

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