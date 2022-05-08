رمضان قديروف: جنودنا سيطروا على مدينة بوباسنا الأوكرانية

المصدر: رويترز

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قال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية اليوم الأحد إن جنوده سيطروا على معظم مدينة بوباسنا بشرق أوكرانيا، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن معركة للسيطرة على البلدة الواقعة في البلاد مستمرة.

وفي منتصف أبريل، شنت القوات الروسية هجوما جديدا على امتداد الجانب الشرقي لأوكرانيا والذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الهجمات والقصف المكثف حول بوباسنا في منطقة لوجانسك.

وكتب قديروف، الذي وصف نفسه في كثير من الأحيان بأنه "جندي مشاة" يأتمر بأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منشور على تطبيق المراسلة تيليجرام "مقاتلو القوات الخاصة الشيشانية... سيطروا على معظم بوباسنا.. تم تطهير الشوارع الرئيسية والأحياء المركزية بالمدينة بالكامل".

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير.

ولم يصدر أي تعليق فوري من أوكرانيا، لكن أوليكسي اريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت متأخر أمس السبت إن القتال العنيف في البلدة مستمر.

وقال سيرهي جيداي حاكم منطقة لوجانسك أمس السبت أيضا إن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على المنطقة. وأضاف في منشور مصور على تيليجرام "الوضع صعب للغاية لكنه تحت السيطرة".

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