موسكو تعلن نقل 1.16 مليون شخص من أوكرانيا إلى روسيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم نقل نحو 1.16 مليون شخص من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا منذ بدء غزو الكرملين لأوكرانيا في نهاية فبراير.

ويشمل هذا الرقم حوالي 205 آلاف طفل. ومنذ يوم الجمعة فقط، عبر 18 ألفا و580 شخصا، من بينهم 1840 طفلا، من أوكرانيا إلى روسيا، حسبما قال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف.

وتقول روسيا إنها تجلب هؤلاء الأشخاص إلى أراضيها لإنقاذهم من القتال بين الجماعات الروسية العرقية الموالية للكرملين في الشرق من جانب والحكومة المركزية الأوكرانية من جانب آخر ، بينما تقول كييف إن روسيا تأخذهم إلى روسيا ضد إرادتهم ولم تسمح لهم بالعودة إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

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