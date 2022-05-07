سفير أوكرانيا: شروط برلين لمظاهرات ذكرى الحرب العالمية الثانية «مشينة»

المصدر: د ب أ

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طالب السفير الأوكراني في ألمانيا اندري ميلنيك شرطة العاصمة الألمانية برلين بالتراجع عن الشروط الخاصة بمظاهرات وفعاليات إحياء الذكرى السنوية السابعة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية.

ومن هذه الشروط، على سبيل المثال، حظر رفع أعلام روسية أو أوكرانية في الساحة أو بالقرب من 15 نصبا تذكاريا.

وكتب ميلنيك عبر موقع تويتر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة:" عزيزتي عمدة برلين فرانتسيسكا جيفي. يجب العدول عن هذا القرار المشين لشرطة برلين"، معربا عن اعتقاده بأنه يمثل صفعة لأوكرانيا ولكمة في وجه الشعب الأوكراني.

يذكر أن شروط الشرطة تتضمن أيضا حظر ارتداء الزي الرسمي أو أجزاء منه حتى بأشكال متغيرة وكذلك حظر ترديد الأناشيد أو الأغاني العسكرية بالإضافة إلى حظر إظهار الرمز اللاتيني زد(Z) الذي يستخدمه مؤيدو الحرب الروسية في أوكرانيا والذي يدل على عبارة "من أجل النصر" بالروسية.

واستثنت الشرطة من هذه الشروط المحاربين القدامى من الحرب العالمية الثانية والدبلوماسيين وممثلي وفود الدول.

وتعتزم الشرطة توفير قوة كبيرة لمصاحبة المظاهرات والفعاليات التذكارية المزمع إقامتها بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، وقال متحدث إن عدد أفراد الشرطة الذين سيتم نشرهم في برلين يومي غدا الأحد وبعد غد الاثنين سيصل إلى نحو 3400 شرطي.

وكانت رئيسة شرطة برلين باربارا سلوفيك قالت أمس الجمعة إن من المتوقع أن يكون هناك "وضع تهديد حساس للغاية" بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا مشيرة إلى أنه يجب حماية التذكر الوقور عند النصب التذكارية وفي الوقت نفسه يجب منع "استغلال إحياء الذكرى".

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