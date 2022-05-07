ذكرى الاستسلام.. ألمانيا تستعد لمظاهرات وأنشطة مؤيدة لروسيا 9 مايو

المصدر: د ب أ

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تتوقع أجهزة المخابرات الألمانية المحلية حدوث أنشطة مؤيدة لروسيا في أنحاء البلاد بعد غد الاثنين، الموافق للاحتفالات التقليدية لروسيا بانتصار الجيش السوفيتي على ألمانيا النازية.

وصرح رئيس وكالة الاستخبارات المحلية الألمانية (هيئة حماية الدستور)، توماس هالدنفانج، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" المقرر صدورها غدا الأحد: "هذا موعد مثالي يمكن استغلاله في الدعاية الروسية"، وأضاف: "في هذا اليوم 9 مايو، من المتوقع تنظيم أنشطة موالية لروسيا، مثل مواكب بالسيارات ومظاهرات، في جميع أنحاء ألمانيا، وربما يُجرى أيضا استعراض الرمز Z للجيش الروسي في أوكرانيا". ويعتبر استخدام الحرف Z كرمز علامة على تأييد الحرب الروسية على أوكرانيا.

كما تستعد السلطات الأمنية في الولايات لمظاهرات وأنشطة مؤيدة لروسيا، وفقا لمسح أجرته صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية لوزارات داخلية الولايات، ونشرته اليوم السبت.

ووفقا للمسح، قد تتركز الفعاليات في العاصمة برلين وولاية شمال الراين-ويستفاليا، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا.

وبحسب بيانات الولايات، لا توجد مؤشرات على استعداد متزايد لاستخدام العنف من قبل متظاهرين موالين لروسيا، إلا أن وزارة الداخلية المحلية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا أشارت إلى "الشحن العاطفي للقضية"، ولذلك فإنها لا تستبعد وقوع اشتباكات.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "لا ينبغي لأحد أن يعلن تضامنه مع الحكم الإجرامي (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتين"، مضيفا أنه من الصادم أن يسيء متعاطفون مع الرئيس الروسي، خلال حرب روسية في أوروبا، استغلال ذكرى استسلام النظام النازي.

وتحيي عدة دول غدا الأحد ذكرى الاستسلام غير المشروط للقوات النازية في الحرب العالمية الثانية وتحرير أوروبا من النازية.

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