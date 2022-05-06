"ليكن صوتنا غير مسموع لكن عليكم أن تعرفوه".. بوتين يستشهد بالشعر في كلامه

المصدر: رويترز

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اقتبس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبياتا من قصيدة الشاعر، ألكسندر تفاردوفسكي، أثناء لقائه مع حاكم منطقة رجيف، إيغور رودني، بشأن نصب الجندي السوفيتي في المنطقة.

قال بوتين: "جميلة كلمات تفاردوفسكي: لم نقاتل هباء من أجل وطننا الأم.. وليكن صوتنا غير مسموع لكن عليكم أن تعرفوه". وهي كلمات الشاعر الروسي من قصيدته التي تحمل عنوان "قتلت بالقرب من رجيف".

وقد اقترح حاكم المنطقة على الرئيس إنشاء متحف لـ "معركة رجيف" احتفالا بالذكرى الثمانين للاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية، بحلول العام 2025، بحسب "روسيا اليوم".

وخلال اجتماعه في الكرملين، ناقش بوتين وحاكم رجيف تطوير قطاعات الزراعة والمجالات الاجتماعية في المنطقة، فضلا عن قضايا إتمام عمليات توصيل الغاز إلى المنطقة.

ومعركة رجيف هي معركة خاضتها القوات السوفيتية ضد المعتدين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية، ووقعت على حافة رجيف – فيازيما في الفترة ما بين 5 يناير 1942 وحتى 21 مارس 1943، مع انقطاعات من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر. وتشمل أربع عمليات هجومية للقوات السوفيتية على الجبهتين الغربية وجبهة كالينين ضد الجيشين الميدانيين الرابع والتاسع لمجموعة جيش "المركز" الألماني.

وكان هدف هذه العمليات هزيمة جيش "المركز" وتحرير مدن رجيف وسيتشيفكا وفيازما، وانتهت العمليات بتراجع جيش الفيرماخت في 5 مارس 1943، وفقد الجيش السوفيتي في هذه العمليات أكثر من مليون و150 ألف قتيل.

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