الملكة إليزابيث تعتزم حضور احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش

المصدر: رويترز

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قال قصر بكنجهام اليوم الجمعة إن الملكة إليزابيث تعتزم حضور احتفالات كبرى تقام الشهر المقبل بمناسبة مرور 70 عاما على توليها عرش بريطانيا، لكن تقرر استبعاد الأميرين آندرو وهاري من حدث تقليدي معتاد في الاحتفالات.

وأكملت الملكة البالغة من العمر 96 عاما سبعة عقود على العرش في فبراير، وستقام أحداث (اليوبيل البلاتيني) التي تستمر أربعة أيام للاحتفال بهذه المناسبة في أوائل يونيو.

وتعاني الملكة إليزابيث، وهي أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، من مشكلات في الحركة مما أدى إلى إلغاء معظم ارتباطاتها العامة في الآونة الأخيرة. لكن قصر بكنجهام قال إنها تعتزم المشاركة في عدد من المناسبات.

وقال متحدث باسم القصر "تنتظر جلالة الملكة حاليا عطلة نهاية الأسبوع وهي ستشارك في الاحتفالات، لكن لن يتأكد حضورها إلا قبل الموعد بفترة قصيرة أو حتى في يوم الحدث نفسه".

وتبدأ الاحتفالات في الثاني من يونيو بالعرض العسكري السنوي في وسط لندن، يليه قداس الشكر في كاتدرائية القديس بولس وحفل موسيقي أمام قصر بكنجهام ومهرجان عبر العاصمة البريطانية في الأيام اللاحقة.

ومن بين الأحداث التي تميز جميع المناسبات الملكية الكبرى تجمّع العائلة المالكة للتلويح إلى الحشود من شرفة القصر. لكن الملكة قررت عدم حضور ابنها الأمير آندرو ولا حفيدها الأمير هاري هذه المرة.

وتراجعت شعبية آندرو بعد تسوية دعوى قضائية أمريكية اتُهم فيها بالاعتداء الجنسي على فرجينيا جوفري عندما كانت مراهقة في فبراير.

وكان قد تخلى بالفعل عن مهامه العامة بسبب صلاته بالأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان في جرائم جنسية، وتم تجريده من الألقاب العسكرية والرعاية الملكية ولم يعد يُطلق عليه "صاحب السمو الملكي".

كما تخلى هاري، الابن الأصغر لولي العهد الأمير تشارلز، عن واجباته الملكية وفقد رعايتها بعد انتقاله مع زوجته الأمريكية ميجان إلى لوس انجليس، حيث وجّها انتقادات لاذعة واتهامات بالعنصرية إلى الأسرة المالكة.

وثارت تكهنات كثيرة في الصحافة البريطانية حول ما إذا كان هاري، الذي كان على خلاف مع الحكومة بشأن الترتيبات الأمنية التي تسببت في عدم حضوره حفل تأبين جده الأمير فيليب في مارس، سيحضر احتفالات اليوبيل البلاتيني.

وأكد المتحدث باسمه أن هاري سيكون موجودا برفقة ميجان وابنهما آرتشي وابنتهما ليليبت.

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