الإفراج عن 41 أوكرانياً في إطار تبادل أسرى مع روسيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت كييف الجمعة تسلمها 41 شخصا بينهم 11 امرأة في تبادل أسرى جديد مع روسيا، بدون كشف عدد الروس الذين تم تسليمهم لموسكو.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريتشوك عبر تلغرام "تم تبادل آخر للأسرى: أعيد 41 شخصا بينهم 11 امرأة إلى الوطن. عاد 28 عسكريا و13 مدنيا إلى ديارهم".

وأوضحت المسؤولة أن بين المفرج عنهم رجل دين أرثوذكسيا أوكرانيا.

وتم تبادل العديد من الأسرى بين كييف وموسكو منذ بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير.

وجرى آخر تبادل في 30 أبريل، وشمل 14 أوكرانيا بينهم امرأة حامل.

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