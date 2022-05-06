الكرملين: سيأتي وقت الاحتفال بيوم النصر في ماريوبول

المصدر: رويترز

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قال الكرملين اليوم الجمعة إنه لا يعرف إن كان سيقام عرض عسكري في ماريوبول في التاسع من مايو خلال إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، لكنه أضاف أن وقت الاحتفال بيوم النصر هناك آت.

وأعلنت القوات الروسية أنها استولت على ماريوبول رغم المقاومة المستمرة من القوات الأوكرانية في مصنع آزوفستال للصلب بمنطقة دونباس.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في إفادة اليوم الجمعة، عندما سئل عن خطط يوم التاسع من مايو في الأراضي التي استولت عليها القوات المدعومة من روسيا في الفترة الأخيرة، "سيحين وقت الاحتفال بيوم النصر في ماريوبول".

وفي رد آخر قال بيسكوف، "إن المعلومات عن سرقة روسيا للحبوب من أوكرانيا زائفة على الأرجح، وذلك بعد أن قال مسؤول في وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة إن هناك دلائل على أن روسيا تنقل الحبوب بالشاحنات من المناطق المحتلة في جارتها.

وأضاف، "ليست لدينا معلومات، يبدو أنها (اتهامات) باطلة".

وقال مسؤول في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن هناك ما يقرب من 25 مليون طن من الحبوب عالقة في أوكرانيا مع استحالة نقلها في ظل تحديات البنية التحتية والحصار المفروض على الموانئ في البحر الأسود.

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