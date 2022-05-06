أوكرانيا: محاولة جديدة جارية لإجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال

المصدر: رويترز

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أكد مسؤول أوكراني كبير اليوم الجمعة أن محاولة جديدة تجري حاليا لإجلاء المدنيين المحاصرين مع المقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول بجنوب البلاد.

ولم يذكر أندريه يرماك كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية أي تفاصيل ولم تتضح بعد المرحلة التي وصلت إليها جهود الإنقاذ الجديدة.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن أمس الخميس بأن عملية ثالثة جارية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وآزوفستال.

وقال يرماك "المرحلة التالية من إنقاذ مواطنينا من آزوفستال جارية حاليا. وستُقدم معلومات عن النتائج في وقت لاحق".

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