بايدن يبحث قضية كوريا الشمالية أثناء جولة آسيوية

المصدر: رويترز

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين أمس الخميس إن الرئيس جو بايدن سيبحث البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية مع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان أثناء زيارة للبلدين في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأضافت ساكي أن بايدن سيبحث أيضا سبل محاسبة روسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا خلال الزيارة التي ستشمل أيضا إجراء محادثات في طوكيو مع زعماء مجموعة الرباعية، التي تضم أربع دول هي الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند.

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