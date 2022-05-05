روسيا تعطّل خدمات السكك الحديدية في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية المملوكة للدولة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إن الضربات الروسية على نظام السكك الحديدية عطلت بشدة خدمات القطارات في أوكرانيا.

وتأخر نحو 20 قطارا للسفر لمسافات طويلة لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة، وفقا لتقييم أجرته شركة تشغيل السكك الحديدية.

وكتب مدير المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك، على تليجرام: "تحاول روسيا تدمير لوجستياتنا لأنها لا تستطيع هزيمتنا في الميدان".

وأكد وقوع هجوم على منشأة للسكك الحديدية في وسط مدينة دنيبرو.

وتشير مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها على الإنترنت إلى أن جسرا للسكك الحديدية عبر نهر دنيبرو الواسع قد أصيب بالقصف هناك. وقالت السلطات المحلية إن خدمة القطارات توقفت في الموقع.

وتستخدم روسيا الضربات على خطوط السكك الحديدية لوقف إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

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