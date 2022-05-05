المجر تحبط الحظر الأوروبي على النفط الروسي

المصدر: (عواصم - البيان، وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

فشل الاتحاد الأوروبي، أمس، في فرض سادس حزمة عقوبات على روسيا، حيث أحبطت المجر أخطر مرحلة من العقوبات الأوروبية حتى الآن، والتي كانت ستشمل حظر واردات النفط الروسي، واعتبرت أن من شأن ذلك أن «يدمر تماماً» أمن إمدادات الطاقة لديها.

وفي روسيا، نفى الكرملين التكهنات بأن الرئيس بوتين يعتزم إعلان الحرب على أوكرانيا، وإعلان التعبئة الوطنية في التاسع من مايو الجاري، عندما تحيي روسيا ذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية.

ومع ذلك، فإن الاستخبارات الأوكرانية لديها معطيات عن تصور آخر لما سيحدث في 9 مايو، فقد ذكرت أن روسيا تستعد للقيام باستعراض عسكري في ميناء ماريوبول، وأن المدينة ستصبح «مركزاً للاحتفالات».

اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز