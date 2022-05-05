أوروبا..تكاليف باهظة لحظر النفط الروسي

المصدر: برلين، بروكسل - وكالات

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قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن حظراً أوروبياً تدريجياً لواردات النفط الروسي يمكن أن يؤدي إلى «اضطرابات» في الإمدادات وارتفاع الأسعار لكنه أيد المشروع بوصفه خطوة ضرورية لمعاقبة موسكو.

وأعلن أمام صحافيين عقب اجتماع حكومي، «قلت عدة مرات أنه لا يمكننا أن نضمن في هذا الوضع عدم حصول اضطرابات، وخصوصاً اضطرابات إقليمية»، مضيفاً أن برلين تدعم خطوة الكتلة في إطار الرد على روسيا. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيكثف ضغوطه على موسكو بفرض حظر تدريجي على واردات النفط وعقوبات جديدة لتدفع روسيا «ثمناً باهظاً».

وقالت أورسولا فو دير لايين خلال عرض الخطوط العريضة لدفعة العقوبات السادسة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في ستراسبورغ، إن اللجنة الأوروبية تؤيد «فرض حظر على النفط الروسي الخام والمكرر المنقول بحراً وعن طريق الأنابيب».

كما تضرب العقوبات القطاع المالي مع استبعاد أهم بنك روسي «سبيربنك» الذي يمثل 37% من السوق ومؤسستين أخريين من نظام سويفت العالمي.

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