موسكو تعلن وقفاً لإطلاق النار في ماريوبول

المصدر: د ب أ

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أعلنت روسيا وقفا مؤقتا لإطلاق النار حول مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول وسحب قواتها هناك؛ لإتاحة المزيد من عمليات إجلاء المدنيين.

ومن المقرر إقامة ممرات للخروج من الساعة الثامنة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش) إلى السادسة مساء في أيام الخميس والجمعة والسبت، حسبما ذكرت هيئة التنسيق الإنساني بوزارة الدفاع الروسية.

وذكر البيان: "خلال هذا الوقت، ستوقف القوات المسلحة الروسية وتشكيلات جمهورية دونيتسك الشعبية جميع العمليات القتالية، وسيتم سحب الوحدات إلى مسافة آمنة".

وسيتم السماح لمن يتم إنقاذهم من المدنيين من مصنع أزوفستال للصلب بتقرير ما إذا كانوا يرغبون في البقاء في أوكرانيا أو أن يتم نقلهم إلى روسيا، بحسب البيان.

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