جيش روسيا البيضاء يبدأ تدريبات عسكرية واسعة النطاق

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء إن قواتها المسلحة بدأت تدريبات عسكرية مفاجئة كبيرة النطاق اليوم الأربعاء لاختبار استعدادها القتالي.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "من المرتقب أن يشمل اختبار (الاستعداد القتالي) نقل أعداد كبيرة من المركبات العسكرية، مما قد يبطئ المرور على الطرق العامة".

وقالت الوزارة إن التدريبات لا تشكل أي تهديد لجيرانها، في ضوء الصراع الروسي الأوكراني، أو المجتمع الأوروبي بشكل عام.

وروسيا البيضاء حليف وثيق لروسيا.

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