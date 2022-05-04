الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفاً غير محدد"

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفا غير محدد" باتجاه بحر الشرق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

وقالت يونهاب إن خبر الإطلاق جاء في بيان أعلنته هيئة الأركان المشتركة عبر رسالة نصية أرسلتها إلى الصحفيين، بيد أنه لم يتم الكشف عن أية تفاصيل أخرى على الفور.

وقالت يونهاب إن هذا الإطلاق هو "الاستعراض الرابع عشر للقوة هذا العام للنظام المارق"، بعد أن اختبرت كوريا الشمالية ما وصفته بأنه سلاح تكتيكي موجه في 16 أبريل الماضي.

وهناك مخاوف من استمرار كوريا الشمالية في القيام بأعمال استفزازية، مثل إطلاق صاروخ باليستي آخر عابر للقارات أو إجراء تجربة نووية، وفقا ليونهاب.

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