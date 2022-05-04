المرشح لتولي حقيبة الدفاع في كوريا الجنوبية يتوعّد الجارة الشمالية

المصدر: د ب أ

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تعهد الجنرال "لي جونج سوب"؛ المرشح لتولي حقيبة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، ببذل جهوده لتعزيز "التماسك" في تحالف البلاد مع الولايات المتحدة، وشحذ عمليات الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وخلال جلسة استماع برلمانية لتأكيد تعيينه، كشف جونج سوب، وهو جنرال سابق في الجيش، عن رؤيته "لدفاع وطني قوي وجيش قوي قائم على العلم والتكنولوجيا" للرد بشكل استباقي على "التهديدات من جميع الاتجاهات".

وجاء ترشيح الجنرال الكوري وسط حالة من التوتر بسبب سلسلة من عمليات إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية ومخاوف من احتمال إجرائها تجربة نووية أو أعمال استفزازية أخرى، حسبما أشارت يونهاب.

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