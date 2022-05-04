قديروف يؤكد ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية الروسية الخاصة في جميع أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة الروسية، ليس فقط على أراضي جمهوريتي دونباس، ولكن في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقال قديروف، في رسالة نشرها عبر قناته على تطبيق "تليغرام" مساء أمس الثلاثاء إن "الشيء الرئيسي هو بدء المرحلة الثانية. وعلى وجه التحديد تنفيذ العملية الخاصة ليس فقط على أراضي لوهانسك ودونيتسك، ولكن في جميع أنحاء أوكرانيا. لماذا؟ لأن جميع دول العالم المسلحة بأفضل الأسلحة كما يقولون تقدم بوقاحة السلاح لأوكرانيا".

وأضاف أن "هذه الأسلحة تباع بالفعل للسكان المحليين. هذه بالفعل فوضى عالمية، وخروج على القانون. وكي لا يستمر هذا، نحتاج إلى وضع حد لذلك، نحتاج إلى بدء المرحلة الثانية".

ورأى أنه "من الضروري بعد ذلك أن تنشأ في أوكرانيا سلطتها الخاصة في كل مكان، والتي ستحكم الشعب بشكل طبيعي"، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضح قديروف: "نواصل إجراء حوار مع جميع الدول الأخرى التي تريد (بناء) علاقات بشكل أو بآخر معنا. إذا كانوا يريدون عقوبات، فسنحارب العقوبات؛ وإذا كانوا يريدون الحرب، فسنقاتل".

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